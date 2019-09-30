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30.09.2019 20:11
Рубрика: Общество

Нагрузку снизят

Готовится новый мониторинг
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Минобрнауки решило сделать мониторинг эффективности деятельности вузов "полегче". Напомним, с 2012 года мониторинг - ключевой инструмент оценки университетов. Что же изменится?
Фото: iStock
Вузы привлекают молодежь к востребованным научным исследованиям

- До сих пор качество работы вуза определяли около 60 различных показателей, в том числе преподавание, исследования, доходы, число профессоров, инфраструктура, - рассказали "РГ" в министерстве. - Но российская система высшего образования сильно изменилась, появились новые важные критерии. Например, международная деятельность, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья или подготовка кадров для отдельных отраслей экономики. Вузам приходится готовить массу различной отчетности по каждому из критериев мониторинга.

- Победитель тендера должен будет разработать унифицированный набор показателей для мониторинга вузов, а также методику их оценки, включая участие в различных проектах развития, например, Проекте 5-100, - уточняет пресс-служба ведомства. - Главное - сделать так, чтобы нагрузка на университеты при сборе данных была минимальной.

Общество Образование Правительство Минобрнауки
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