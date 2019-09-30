Кому доверяют педагоги

Ученые ФИРО РАНХиГС провели масштабное исследование уровня доверия в школах. В его основе - опрос 18 594 российских учителей из всех федеральных округов страны.

Педагогов спрашивали: что им мешает доверять ученикам, родителям и даже школьной администрации? Многим не мешало ничего. Однако почти половина - 49% - обозначили ряд проблем. К примеру, учителя отмечали, что не могут полностью доверять детям. Среди причин чаще всего назывались обман и неискренность учащихся, безответственное отношение к учебе.

В отношениях с родителями тоже оказалось не все гладко. "Здесь один из главных факторов - желание пап и мам в любой ситуации выгородить своего ребенка. Или, напротив, полное безразличие к его делам. Плюс неверные воспитательные установки, отсутствие или недостаток общения с учителями, разница в ценностях", - говорят авторы исследования.

Особое место в ответах занимают "родительская агрессия, неуважение, потребительское отношение к педагогам". Кстати, 11% опрошенных считают: причина кроется в том, что нередко в семье образование рассматривается исключительно как сфера услуг.