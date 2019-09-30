В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году "корабль-призрак"

В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson. Вместе с пароходом пропали 25 членов команды. Поскольку останков корабля найти не удалось, то местные жители назвали Hudson "кораблем-призраком", который бороздит озеро в ночь своего крушения.

Как сообщает издание MRP News, охотники за кораблекрушениями Джерри Элиасон и Крейг Смит вначале подробно изучили свидетельства очевидцев и газетные публикации, посвященные трагедии. В них говорилось, что Hudson, построенный в 1888 году, был крепким стальным судном и считался одним из самых быстроходных на Великих озерах. Корабль даже носил неофициальный титул - "одна из борзых озера". Опытный капитан корабля Ангус Макдональд проводил все свободное время на судне, его даже называли "женатым на Hudson".

15 сентября 1901 года корабль с грузом льна и пшеницы вышел из порта Дулут. Во время рейса Hudson попал в сильный шторм и исчез. Смотритель маяка на Игл-Ривер рассказал, что видел крушение "неопознанного" парохода, но других свидетельств катастрофы найти не удалось.

Охотники за затонувшими кораблями с помощью сонара исследовали район предполагаемого крушения площадью 32 квадратных мили. Оказалось, что затонувшее судно лежит на глубине в 250 метров и довольно хорошо сохранилось. Одновременно с Hudson обнаружены другие части других кораблей - Sunbeam that sank (затонувший в 1863 году) и Kirby (пропавший в 1916 году).