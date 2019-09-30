Крупный пожар возник на бразильском НПЗ

В воскресенье серьезный пожар возник на третьем по величине бразильском НПЗ Revap, расположенном в Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу). По данным государственной нефтегазовой компании Petrobras, возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки было зафиксировано в 21:30 мск.

Клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах, пишет ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. В борьбе с огнем задействованы собственные пожарные расчеты НПЗ, а бригады спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. Справиться с огнем пока не удалось.

О причинах возгорания и пострадавших информации нет. Предполагается, что произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование.

Отметим, что НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тысяч баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны.