Лавров: Уровень сотрудничества России и Китая беспрецедентен

Отношения России и Китая находятся сегодня на беспрецедентном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия установления дипломатических отношений с КНР.

По словам главы МИД, результатом совместных усилий двух стран "стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством". Однако это не предел, Москва и Пекин готовы оказать еще большую "взаимную поддержку по всем направлениям", тем более, что лидеры двух стран недавно объявили, что российско-китайские отношения вступают в новую эпоху.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также отметил, что Китай намерен укреплять координацию с Россией на новом этапе развития межгосударственных отношений. "Это соответствует интересам народов наших стран и благоприятно для всего мира", - заявил дипломат.

Напомним, 1 октября будет отмечаться 70-я годовщина образования КНР, в 2 октября - 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. СССР стал первым государством, признавшим КНР.