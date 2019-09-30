Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению

С двухдневным рабочим визитом отправился 30 сентября белорусский лидер в столицу Армении, сообщает пресс-служба главы государства. Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Беларуси, уточняет источник в его администрации, в своем выступлении на саммите обозначит позицию Минска по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Как уже сообщал "СОЮЗ", лидеры стран - участниц ЕАЭС, встреча которых пройдет первого октября в узком и расширенном составах, рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами. В экспертном сообществе уточняют, что в повестку дня встречи включено около полутора десятков вопросов.

Гостями саммита ЕАЭС в Ереване, помимо лидеров стран-участниц союза, сообщают новостные порталы, станут президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.