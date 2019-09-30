Мамаев рассказал о жизни в колонии

Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Его интервью вышло на YouTube-канале супруги полузащитника Аланы.

По словам Мамаева, находясь в СИЗО, "необходимо планировать свои поступки".

"Ты всегда ощущаешь ответственность. Но не как на воле - за родных, семью. А именно за себя", - отметил футболист.

Также Мамаев коснулся темы его отношений с супругой. Павел признался, что сделает все возможное, чтобы сделать Алану счастливой.

"У нас с тобой многое было не так в плане отношений, - сказал ей Мамаев. - Но это уже наши личные вопросы. Думаю, нам надо к чему-то прийти. У меня есть желание все сделать так, чтобы мы были счастливы".

Что касается спортивной карьеры, то, по мнению Мамаева, все у него будет хорошо.

"Пока не знаю, как возвращать физическую форму, потому что я еще не тренировался на том уровне, на котором я был, - отметил Павел. - Начинать не боюсь. Сейчас у меня такое состояние, что я вообще не переживаю. Уверен: все будет хорошо".