Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Российская легкоатлетка с первой попытки брала все заявленные соревновательные высоты 1,84 - 1,89 - 1,93 - 1,96 - 1,98 - 2,00 - 2,02 - 2,04 м. Уже в ранге победительницы Мария штурмовала высоту 2,08 м, но трижды сбивала планку.

"Серебро" досталось 18-летней украинке Ярославе Могучих, которую можно назвать открытием этого турнира. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе установила личный рекорд, преодолев 2,04 м с третьей попытки, и выиграла свою первую серьезную взрослую медаль.

Могучих обошла свою соотечественницу Юлию Левченко, которая уже обыгрывала Марию Ласицкене и считалась одной из ее главных конкуренток. Но Левченко не справилась с высотой 2,02 м. Она заняла четвертое место. Тройку призеров замкнула американка Вашти Каннингем, которая остановилась на гроссмейстерской отметке 2 метра ровно, опередив Левченко по попыткам.

Мария Ласицкене, которая практически не проигрывает в секторе, была фавориткой соревнований. Хотя накануне чемпионата мира и заставила фанатов поволноваться.

У Ласицкене была выигрышная серия из 18 стартов, включая финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Но удача отвернулась от россиянки в Минске на матчевой встрече сборных Европы и США. Тогда Мария показала лишь третий результат 1,98 м, уступив двум украинкам - уже упомянутой Юлии Левченко (2,02) и Ирине Геращенко (1,98). Ласицкене проиграла впервые с января, когда она стала второй на мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина в Челябинске, уступив соотечественнице, олимпийской чемпионке Анне Чичеровой.

Перед ЧМ Мария все-таки одержала очередную победу - на Мемориале Камилы Сколимовской, который проходил в Варшаве. Но результат показала для себя скромный. Победным для Ласицкене стал прыжок на 1,94 метра. Хотя в этом сезоне она прыгала по личному рекорду - на 2,06.

Помимо "Бриллиантовой лиги" (1,99), в этом сезоне Ласицкене выиграла чемпионат Европы в помещении (2,01).

Для россиян, которые выступают в Дохе в нейтральном статусе, это второе "золото". Первое в прыжках с шестом накануне завоевала Анжелика Сидорова (4,95 м).