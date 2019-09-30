Медведев обсудит с главой Госсовета Кубы двустороннее сотрудничество

Премьер-министр Дмитрий Медведев совершит визит на Кубу 3-4 октября.

Глава российского правительства проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Делегации двух стран обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

Ранее в сентябре в рамках подготовки встречи состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее сопредседатель, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что по итогам 2019 года ожидается рост товарооборота между странами до уровня, близкого к 500 миллионам долларов.

Также было объявлено о разработке совместной стратегии торгово-экономического сотрудничества, которая учтет приоритеты социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года.