МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены

Власти Сирии при поддержке России уничтожили основные силы террористов, но борьба с ними на этом не закончена. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и других террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, уничтожены", - отметил дипломат, добавив, что "искоренение террористов, в том числе в Идлибе, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".

Россия также приветствует создание Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого должно состояться 30 октября в Женеве. По словам Вершинина, это "начало большого пути". "Россия будет и впредь всячески содействовать успешному запуску и устойчивой работе Конституционного комитета", - подчеркнул замминистра, добавив, что будет продолжена и практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате. "Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время", - сказал Вершинин.

Он также призвал страны малой группы (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) вести меньше разговоров и больше делать для урегулирования ситуации в Сирии. "Мне трудно вспомнить, что некоторые участники так называемой малой группы сделали для запуска политического процесса", - отметил Вершинин. По его словам, Иран, который подвергается со всех сторон критике, в отличие от них, "много сделал для разгрома террористов в САР".