МИД: РФ признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность

Итоги выборов в Афганистане будут признаны в Москве, если их честность и открытость будут официально подтверждены. Об этом заявил спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Мы будем следить, в какой степени они были честными и прозрачными​​​. Это большой вопрос", - цитирует слова Кабулова РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что при низкой явке прошедшее в Афганистане голосование было близко к тому, что обычно принято называть честными и прозрачными выборами. Однако необходимо, чтобы афганский народ признал победителя, и это гораздо более важно, чем признание другими государствами.

"Пока об этом рано говорить, официальные итоги будут 19 октября, давайте подождем", - добавил Кабулов.

Напомним, что президентские выборы в Афганистане прошли в минувшую субботу, 28 сентября. К обеспечению безопасности на выборах президента привлечены более 70 тысяч военнослужащих - меры безопасности были усилены после заявлений радикальной группировки "Талибан" (запрещенной в России) о намерении сорвать голосование. По информации агентства Pajhwok, в день выборов пострадали 123 человека, не менее 32 граждан погибли. В президентских выборах принимали участие 15 кандидатов, изначально их было 18, но позже трое сняли свои кандидатуры и двое из них выступили в поддержку действующего президента страны.