Минтруд предупредил о фейковых пособиях в 115 тысяч рублей

Минтруд предупредил о действующих в социальных сетях мошенниках, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что через мессенджеры неизвестными от имени Минтруда России рассылается объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Минтруда.

В Минтруде подчеркнули, что информация о выводе "пособий" недостоверна и что ведомство в целом не занимается рассылкой сообщений гражданам. В министерстве также добавили, что у него есть официальный сайт и официальный твиттер-аккаунт.