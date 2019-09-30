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30.09.2019 11:30
Рубрика: Экономика

Минтруд предупредил о фейковых пособиях в 115 тысяч рублей

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтруд предупредил о действующих в социальных сетях мошенниках, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.

Фото: iStock
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"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что через мессенджеры неизвестными от имени Минтруда России рассылается объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Минтруда.

В Минтруде подчеркнули, что информация о выводе "пособий" недостоверна и что ведомство в целом не занимается рассылкой сообщений гражданам. В министерстве также добавили, что у него есть официальный сайт и официальный твиттер-аккаунт.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд
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