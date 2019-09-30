Минздрав предложил обнулить налоги на недвижимость для медорганизаций

Минздрав предложил отменить налог на недвижимое имущество и землю для медорганизаций первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании президиумов правлений общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" и ассоциации некоммерческих предприятий "Опора".

"Мы заинтересованы чрезвычайно в развитии частного сегмента, взаимодействующего с первичным звеном в здравоохранении. Это особо важная для нас среда", - сказала министр.

Это лишь один пункт из подготовленного министерством пакета мер, направленных на укрепление первичного звена здравоохранения.

Ранее Скворцова поясняла, что цель такого предложения - снизить налоговое бремя на основные фонды первичного медицинского звена: "У нас есть аналогии: фармацевтические производства, общероссийские общественные организации инвалидов, религиозные организации, когда эти организации освобождаются от налогов на имущество организаций и от земельного налога". Чтобы изменения в Налоговый кодекс были внесены максимально быстро, министр обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать соответствующее поручение.

В министерстве также называют другие меры, призванные улучшить ситуацию, в том числе, ликвидировать дефицит специалистов. Сейчас, уточняют в минздраве, не хватает примерно 22 тысяч врачей, в том числе 8,8 тысячи - участковых терапевтов и педиатров. С 2016 года минздрав изменил процедуру аккредитации, и теперь участковых терапевтов и педиатров допускают к работе без обязательного прохождения ординатуры. В результате за 2017-2018 годы ситуацию удалось немного выправить - на работу устроились 5,9 тысячи терапевтов и 3,3 тысячи педиатров.

"Подавляющее большинство этих специалистов продолжают работать на своих должностях и сегодня, то есть эффективность решение достаточно высокая. Если тенденция будет сохраняться, это позволит ликвидировать дефицит специалистов в первичном звене в течение следующих двух лет", - сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.