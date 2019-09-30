Моника Беллуччи отмечает 55-летие

1. Моника Беллуччи часто вспоминает детство. Даже будучи юной, актриса выделялась очаровательной внешностью. Но сверстницы не смогли принять ее красоту. Девочки мстили Монике тем, что устраивали драки, в которых царапались и таскали ее за волосы.
"Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту - никогда."
2. Добившись успеха будучи моделью, Моника не остановилась на достигнутом и решила сниматься в кино. Дебютом в кинематографе для актрисы стал телевизионный фильм "Жизнь с детьми" (1990).
"Нам всем необходимы иллюзии. Именно поэтому мы любим кино."
3. Моника Беллуччи всегда откровенно говорит о своей фигуре. Актриса никогда не стремилась достичь "болезненной" худобы и не подгоняла свое тело под "стандарты".
"Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая - такая. И не намерена становиться ненастоящей."
4. Любая женщина с привлекательной внешностью всегда находится в центре внимания. Особенно лиц противоположного пола. Но Моника всегда знала, какие именно отношения должны быть у нее:
"Любовь живет только тогда, когда есть уважение друг к другу и свобода. Желание обладать другим как вещью - абсурд."
5. "Прекрасна в любом возрасте" - эту фразу справедливо можно отнести к Монике Беллуччи. Но, что касается возраста, - актриса никогда не считала его проблемой.
"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить".