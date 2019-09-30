Моника Беллуччи отмечает 55-летие

30 сентября 1964 года на свет появилась одна из самых красивых и завидных женщин мира, секс-символ Италии, актриса, способная перевоплотится в любую роль - Моника Беллуччи. На ее счету множество фильмов, удостоенных престижных премий, а также книжный бестселлер "Кто простит мне мою красоту". В честь юбилея "Российская газета" собрала несколько важных цитат кинодивы.

1. Моника Беллуччи часто вспоминает детство. Даже будучи юной, актриса выделялась очаровательной внешностью. Но сверстницы не смогли принять ее красоту. Девочки мстили Монике тем, что устраивали драки, в которых царапались и таскали ее за волосы.

"Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту - никогда."

2. Добившись успеха будучи моделью, Моника не остановилась на достигнутом и решила сниматься в кино. Дебютом в кинематографе для актрисы стал телевизионный фильм "Жизнь с детьми" (1990).

"Нам всем необходимы иллюзии. Именно поэтому мы любим кино."

3. Моника Беллуччи всегда откровенно говорит о своей фигуре. Актриса никогда не стремилась достичь "болезненной" худобы и не подгоняла свое тело под "стандарты".

"Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая - такая. И не намерена становиться ненастоящей."

4. Любая женщина с привлекательной внешностью всегда находится в центре внимания. Особенно лиц противоположного пола. Но Моника всегда знала, какие именно отношения должны быть у нее:

"Любовь живет только тогда, когда есть уважение друг к другу и свобода. Желание обладать другим как вещью - абсурд."

5. "Прекрасна в любом возрасте" - эту фразу справедливо можно отнести к Монике Беллуччи. Но, что касается возраста, - актриса никогда не считала его проблемой.

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить".