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30.09.2019 23:57
Рубрика: Спорт

Чемпион исправился

Московский ЦСКА одержал первую победу в Единой лиге
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 219(7977)
Лучшая команда Европы минувшего сезона московский ЦСКА со второй попытки смогла выиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги. На своем паркете армейцы не без труда одолели пермскую "Парму" - 89:74 (20:23, 21:16, 19:20, 29:15).
Дэниел Хэккетт (на фото) очень помог ЦСКА в игре против пермской "Пармы". Фото: Михаил Синицын/ РГ Дэниел Хэккетт (на фото) очень помог ЦСКА в игре против пермской "Пармы". Фото: Михаил Синицын/ РГ
Дэниел Хэккетт (на фото) очень помог ЦСКА в игре против пермской "Пармы". Фото: Михаил Синицын/ РГ

В первом же официальном матче ЦСКА грянула сенсация. Изрядно обновившиеся в межсезонье "красно-синие" уступили на выезде красноярскому "Енисею" (71:80), которого до сей поры обыграли 14 раз подряд.

- Этот матч показал, что мы еще слишком мало времени вместе, чтобы называться командой в полном смысле этого слова, - констатировал главный тренер армейцев Димитрис Итудис. - Игра с "Енисеем" стала для нас большим уроком. Мы ее проанализируем и будем становиться лучше.

Фото: РИА Новости
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В этом плане Итудис нисколько не изменился. Греческий тренер неизменно повторяет, что для него важно не само поражение, а то, как реагирует на него команда и какие выводы делает. Поэтому важную роль играет именно следующий матч, который и показывает - была ли неудача случайностью или можно говорить о кризисе.

Вчерашним соперником ЦСКА стала команда "Парма" - неплохой вариант, чтобы реабилитироваться за конфуз в Красноярске. Пусть пермяки сейчас уже не являются откровенными поставщиками очков, как это было в их дебютный сезон в Единой лиге, но до уровня наших топ-коллективов они пока тоже не дотягивают. Так что букмекеры в исходе матча вообще не сомневались. На победу ЦСКА перед стартом ставки принимали с коэффициентом 1,01, то есть вероятность такого исхода считалась практически стопроцентной.

Но реальность оказалась несколько сложнее этих однозначных прогнозов. С первых же минут у армейцев возникли проблемы как в атаке, так и в защите. "Парма" стесняться не собиралась, методично наказывая фаворита за ошибки. ЦСКА пришлось на долгое время быть догоняющим. Лишь к концу первой половины табло впервые зафиксировало то, что в счете повели хозяева - 41:39. Эта разница, разумеется, не говорила ни о чем. И большой перерыв Димитрис Итудис потратил на то, чтобы перестроить игру команды и сделать ее более эффективной.

Букмекеры не сомневались в успехе армейцев, но на деле победа ЦСКА далась очень тяжело

"Парма" сопротивлялась до середины четвертой четверти, но в концовке класс исполнителей ЦСКА все-таки сказался. 89:74 - действующий чемпион Единой лиги празднует первую победу в турнире.

Спорт Баскетбол
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