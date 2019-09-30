На Тайване из-за тайфуна отменили торги на фондовой бирже

Власти Тайваня объявили штормовое предупреждение. К острову приближается тайфун Mitag. Из-за непогоды в ряде городов закрыты правительственные учреждения, отменены занятия в школах.

По данным синоптиков, центр зародившегося над Тихим океаном тропического циклона находится в 220 км от юго-восточного побережья Тайваня. После обеда тайфун обрушится на восточные и северные районы. Ожидаются ливни и ветер, порывы которого будут достигать 45 м/сек.

А уже во вторник атмосферный вихрь обрушится на восточные провинции материкового Китая. К удару стихии готовится Шанхай, сообщает ТАСС.