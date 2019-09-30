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30.09.2019 14:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

На телеэкраны выходит документальный фильм "Второе рождение Поднебесной"

На документальном телеканале Центрального телевидения Китая (CCTV-9 Documentary) 30 сентября этого года выходит фильм "Второе рождение Поднебесной", приуроченный к 70-летию образования КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фильм подготовлен Медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Ленту также покажут в прайм-тайм на телеканалах ВГТРК.

Лента основана на редких кадрах, снятых советскими кинооператорами в молодой Китайской Народной Республике. Многие кадры никогда ранее не были представлены публике. На пленке запечатлены церемония провозглашения КНР, первое заседание Политбюро Центрального комитета Компартии Китая после образования народной республики, ликование жителей китайской столицы и многие другие исторические события.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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