На телеэкраны выходит документальный фильм "Второе рождение Поднебесной"

Фильм подготовлен Медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Ленту также покажут в прайм-тайм на телеканалах ВГТРК.

Лента основана на редких кадрах, снятых советскими кинооператорами в молодой Китайской Народной Республике. Многие кадры никогда ранее не были представлены публике. На пленке запечатлены церемония провозглашения КНР, первое заседание Политбюро Центрального комитета Компартии Китая после образования народной республики, ликование жителей китайской столицы и многие другие исторические события.