Названы три случая, когда не стоит верить в диагноз "рак"

Часто на страхе людей перед онкологией успешно реализуются несложные схемы мошенников. Специалисты советую не верить кому попало и трезво подходить к оценке ситуации.

Один из самых распространенных случаев обмана связан с тем, когда о диагнозе вам сообщают по телефону. Как правило, мошенник, узнав о том, что человек недавно сдал банальный анализ крови, утверждает, что полученные результаты очень плохие и, скорее всего, "это рак". При этом человек может представиться онкологом, его заместителем и так далее.

Чтобы не допустить стремительного ухудшения состояния, "врач" может предложить до госпитализации попить таблетки. Чаще всего, жертвами такого "развода" являются пожилые люди.

Обрадовать неутешительным диагнозом могут, увы, и в казалось бы приличной частной клинике. Поэтому рекомендуется подстраховаться и сдать анализы в государственной поликлинике или другой диагностической лаборатории с хорошей репутацией.

Также специалисты не советуют верить "диагнозам" лаборантов, медсестер и другим причастным к обследованиям людям. Окончательное слово - за онкологом.

- Рак диагностируется только по результатам морфологического исследования. МРТ, КТ, ПЭТ КТ позволяют только увидеть новообразование, но не утверждать, что это рак. Поэтому ни в коем случае никто из проводящих обследование не должен говорить об онкологии, - пояснил "Комсомольской правде" основатель одной из компаний по диагностике онкологических заболеваний Алексей Ремез.