Названы второстепенные факторы, влияющие на выдачу кредита

Хорошее финансовое положение и надежная кредитная история не всегда дают гарантию для получения кредита в банке. Иногда на решение кредитной организации по выдаче займа влияют второстепенные факторы, о которых заемщик даже не догадывается. АиФ.ru с помощью экспертов назвал некоторые из них.

Член Экспертного Совета по предпринимательству при Госдуме Ксения Колтунова считает, что не нужно сразу делать рассылку в разные банки. "Для банка вы становитесь ненадежным заемщиком, у которого сложная финансовая ситуация", - отмечает она.

Также кредитные организации насторожено относятся к поручительству. "Этот факт снижает вашу платежеспособность и увеличивает риски испортить свою будущую кредитную историю, если заемщик, за которого вы поручились, окажется недобросовестным исполнителем своих обязательств", - советует эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру Ольга Жидкова.

По словам основателя Группы компаний "Фин-Центр" Сергей Долганов, не стоит набирать огромное количество кредитных карт для того, чтобы они просто были.

Даже если вы никогда не пользовались кредиткой, ее наличие все равно может восприниматься банками неоднозначно - такая карта увеличивает долговую нагрузку заемщика и может препятствовать получению необходимой суммы кредита.

Также в вашей кредитной истории могут появиться долги по кредитам, которые вы даже не брали. Это может быть дело рук мошенников, использующие ваши персональные данные. В этой ситуации нужно срочно обращаться в суд.

И если вы закрываете старый кредит, не забывайте у банка взять справку о его закрытии. По данным генерального директора финансового маркета "Юником24" Юрия Кудрякова, известны случаи, когда заемщики забывали запросить у банка справку о его погашении. А через некоторое время выяснялось, что у них просрочка. "При выяснении обстоятельств оказывалось, что заемщик не доплатил условно 100 рублей, банк начислил проценты и штрафы, за счет чего образовался долг".

И не стоит забывать, что банки при проверке потенциального заемщика обращаются также в Федеральную службу судебных приставов. Поэтому неоплаченные штрафы ГИБДД или налоги могут стать причиной в отказе кредита.