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30.09.2019 18:49
Рубрика: Власть

Процент не снимут

Некоторые доходы россиян освободили от НДФЛ
Текст: Юлия Кривошапко, Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Президент России Владимир Путин подписал блок поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий граждан.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Во-первых, речь идет о жителях страны, пострадавших от терактов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. НДФЛ не будут облагаться доходы, полученные ими в виде материальной выгоды, а также в денежной или натуральной формах. Это, например, могут быть выплаты из бюджета, средства, собранные через добровольные пожертвования, финансовая помощь от предприятий, жилищные сертификаты.

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Поправки в Налоговый кодекс разработали по поручению президента после его встречи с жителями Иркутской области, где произошло мощнейшее наводнение. Глава государства заявил, что несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, лишившись имущества и часто единственного жилья, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации.

Новая норма будет иметь обратную силу. От налога освобождены доходы граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций с начала 2019 года.

Во-вторых, от подоходного налога теперь освобождена материальная помощь студентам в пределах четырех тысяч рублей в год. Подразумевается, что образовательные учреждения выплачивают эти деньги студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые обучаются по основным профессиональным образовательным программам.

Владимир Путин также подписал закон о новой системе винных акцизов. Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Ставки акцизов на вино повышаются, при этом они выравниваются для российской и зарубежной продукции. Акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составят 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

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Кроме того, вводятся акцизы на виноград и виноматериалы. На виноград ставка в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, а на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

Производители вина из винограда российского происхождения при этом смогут получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом. Под вычеты попадут суммы акциза, исчисленные при использовании принадлежащего компании или предприятию винограда для производства из него вин, игристых вин, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, которые будут реализованы в налоговом периоде.

Цены на вино в перспективе, конечно, вырастут, заявил "РГ" директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, комментируя подписанные поправки. По его оценкам, процентов на 5 подорожает отечественная продукция, на 10 - импортная.

"В России без учета Крыма виноградников в 3-3,5 раза меньше, чем в советский период. В Крыму - меньше в пять раз, - отмечает Дробиз. - На возрождение виноградарско-винодельческой отрасли требуются огромные средства. Государство выделяет несколько миллиардов рублей в год, но нужно в разы больше. Новая система акцизов позволит изыскать эти средства и направить их на развитие отрасли. В первую очередь это делается в интересах бизнеса, но в конечном счете выиграют потребители, поскольку на рынке будет больше российского качественного вина".

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