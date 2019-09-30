Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре

Примерно на 200 тысяч баррелей нефти в сутки меньше добывалось в России в сентябре, чем в августе. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, передает агентство ТАСС, сокращение добычи особенно усилилось в последние дни сентября. При этом Россия квоту на сентябрь все еще не выполнила, так как в рамках сделки ОПЕК+ страна должна снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки.

По словам Новака, обсуждать продление сделки ОПЕК+ можно будет только после анализа ситуации на рынке нефти в конце этого года. При этом министр отметил, что цены на "черное золото" сегодня достаточно стабильны.

"Был всплеск, связанный с неопределенностью, с атакой на объекты Saudi Aramco. Сегодня цены вернулись к своему стабильному положению, в районе 60 долларов за баррель, и это означает тот баланс спроса и предложения, который мы и видим на рынке", - считает министр.