Определились пары 1/16 финала мужского Кубка России по баскетболу

В четырех городах страны завершились матчи предварительного этапа XIX розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Определились все шесть пар следующей стадии 1/16 финала.

На групповом этапе выступали команды, представляющие второй по значимости дивизион чемпионата страны Суперлигу 1 (СЛ 1), третий уровень Суперлигу 2 (СЛ 2) и коллективы из молодежного первенства Единой лиги (МЧ ЕЛ). Борьбу за трофей продолжат победители квинтетов - "Уфимец", "Руна-баскет" (Москва), "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар), магнитогорское "Динамо". Лучшим бомбардиром раунда по средним показателям стал игрок молодежной сборной России краснодарец Захар Ведищев, сын президента ПБК "Локомотив-Кубань" Андрея Ведищева - 26,0 очка за игру (всего 78 в трех матчах).

Результаты первого раунда:

Группа "А" (Чебоксары): "Уфимец" (Уфа, СЛ 1) - 4 победы - 0 поражений, "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары, СЛ 2) - 3-1, "Самара-2" (МЧ ЕЛ) - 2-2, УНИКС-2 (Казань, МЧ ЕЛ) - 1-3, "Автодор-2" (Саратов, МЧ ЕЛ) - 0-4.

Группа "Б" (Санкт-Петербург): "Руна-баскет" (Москва, СЛ 1) - 4-0, БК "Тамбов" (Тамбовская обл., СЛ 2), "Арсенал" (Тула, СЛ 2) - оба по 2-2, "Зенит-2" (Санкт-Петербург, СЛ 2 - МЧ ЕЛ), "Русичи" (Курск, СЛ 2) - оба по 1-3.

Группа "В" (Белореченск, Краснодарский край): "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар, СЛ 2 - МЧ ЕЛ) - 4-0, "Динамо-МГТУ" (Майкоп, СЛ 2) - 3-1, "Динамо" (Ставрополь, СЛ 2) - 2-2, БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону, СЛ 2) - 1-3, "Эльбрус" (Черкесск, СЛ 2) - 0-2.

Группа "Г" (Магнитогорск): "Динамо" (Магнитогорск, СЛ 2) - 4-0, "АлтайБаскет" (Алтайский край, СЛ 2), "Нефтехимик" (Тобольск, СЛ 2), "Иркут" (Иркутск, СЛ 2) - все по 2-2, "Енисей-2" (Красноярский край, МЧ ЕЛ) - 0-4.

Состав пар 1/16 финала (матчи 6 октября):

"Урал" (Екатеринбург, СЛ 1) - "Химки-Подмосковье" (СЛ 1);

ЦСКА-2 (СЛ 1) - "Руна-баскет" (Москва, СЛ 1);

БК "Новосибирск" (СЛ 1) - "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар, СЛ 2 - МЧ ЕЛ);

"Спартак-Приморье" (Владивосток, Приморский край, СЛ 1) - "Уфимец" (Уфа, СЛ 1);

"Университет-Югра" (Сургут, СЛ 1) - "Купол-Родники" (Ижевск, СЛ 1);

МБА (Москва, СЛ 1) - "Динамо" (Магнитогорск, СЛ 2).

Далее в 1/8 финала (30 октября и 12 ноября) шестерка победителей предыдущего раунда сыграет против секстета оставшихся команд Суперлиги 1. Это ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), "Буревестник" (Ярославль), "Восток-65" (Южно-Сахалинск), БК "Самара", "Спартак" (Санкт-Петербург) и "Уралмаш" (Екатеринбург). Только теперь команды поведут борьбу из двух матчей (дома и в гостях, в отдельно взятых встречах допускаются ничьи).

В четвертьфинале (5 и 26 декабря) к участию подключаются клубы Единой лиги - БК "Нижний Новгород" и действующий обладатель трофея "Парма". Полуфиналы назначены уже на 5 января и 12 февраля 2020 года, финал и матчи за 3-е место - на 27 февраля и 12 марта.

Справка "РГ"

Обладатели Кубка России за последние 10 сезонов:

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" СПб

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС (Казань)

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

2019. "Парма"