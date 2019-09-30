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30.09.2019 14:31
Рубрика: Экономика

Опубликован список участников пленарного заседания Российской энергетической недели

Стал известен список участников пленарного заседания "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" на Российской энергетической неделе, которое состоится 2 октября.

Так, в дискуссии будут участвовать генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, главный исполнительный директор BP Роберт Дадли, председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле, президент и главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк. Модератором пленарного заседания станет корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Участники пленарного заседания обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы, стоящие перед правительствами разных стран, пути и механизмы их преодоления. Ключевым на пленарном заседании Российской энергетической недели станет выступление президента России Владимира Путина.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в московском "Манеже" со 2 по 5 октября. Его организует Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс".

Экономика Отрасли Энергетика
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