Парламент Кубы изберет президента страны 10 октября

Госсовет Кубы созвал на внеочередную сессию Национальную ассамблею народной власти - однопалатный парламент страны. Как сообщает официальная газета компартии Кубы Granma, депутаты соберутся 10 октября, а главным вопросом предстоящего заседания станут выборы президента страны.

На повестке дня также будет голосование по вопросу кандидатуры вице-президента республики, определение состава совета министров страны, а также выборы спикера парламента.

Напомним, что выборы президента Кубы в Нацассамблее пройдут впервые после того, как в апреле на Острове свободы вступила в силу новая конституция, общенациональный референдум по которой состоялся двумя месяцами ранее. Помимо прочего, обновленный основной закон республики предусматривает введение должностей президента и премьер-министра. Глава государства, избираемый однопалатным парламентом, не сможет занимать эту должность более 2 пятилетних сроков.

В настоящее время Кубой руководит Мигель Диас-Канель, пришедший на смену Раулю Кастро на посту председателя Госсовета и Совета министров. Именно с его приходом связывают осторожную модернизацию политической системы на Кубе, долгое время остававшейся неизменной.