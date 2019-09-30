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30.09.2019 09:41
Рубрика: В мире

Партия Курца одержала победу на парламентских выборах в Австрии

Текст: Юрий Когалов
Консервативная Австрийская народная партия одержала победу на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в альпийской республике. Ее поддержали 38,4 процента избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, представители АНП смогут занять 73 места в законодательном органе, а лидер партии Себастьян Курц получил возможность вновь занять пост канцлера и сформировать кабинет министров.
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Кроме консерваторов в парламент, преодолев 4-процентный барьер, также прошли Социал-демократическая партия Австрии (21,5 процента, что дает ей 41 кресло в парламенте), Австрийская партия свободы (17,3 процента и 32 депутатских мандата), "Зеленые" (12,4 процента и 23 места) и "Новая Австрия" (7,4 процента, 14 мест). Эти данные могут несколько измениться к четвергу, когда будут учтены голоса, отданные по почте. В этом году этой возможностью воспользовались около миллиона избирателей, по крайней мере столько бюллетеней выдала избирательная комиссия. Но даже без их учета явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 60,6 процента. С ними же явка может достичь 80 процентов - такой результат ответственные австрийцы показали и на прошлых выборах.

В Австрии проходят досрочные выборы в парламент

Президент Александер Ван дер Беллен уже поздравил Курца с победой. "Состоялись выборы в Национальный совет. Я хотел бы поблагодарить всех избирателей. Спасибо, что так многочисленно воспользовались демократическим правом голоса. Я также хотел бы выразить благодарность и уважение всем кандидатам... В особенности поздравляю Себастьяна Курца с успехом на выборах", - заявил глава государства. По его словам, в ближайшие дни он проведет переговоры с представителями всех партий, прошедших в парламент, и вручит мандат на формирование правительства победителю.

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Сам Курц пообещал провести переговоры со всеми политическими силами, прошедшими в парламент, несмотря на убедительную победу, одержанную его партией. "Мы не ожидали такого результата. Для нас это исторический день, такого разрыва между первым местом и вторым еще не было на выборах", - прокомментировал итоги голосования лидер АНП.

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, поздравляя Курца с победой, выразил надежду на продолжение сотрудничества между нашими странами. "Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов", - отметил Любинский.

В мире Европа Австрия
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