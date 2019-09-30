Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7 процентов

Пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, планируется увеличить на семь процентов с 1 апреля следующего года. Об это сообщает пресс-служба Минтруда России. Этот параметр заложен в проекте бюджета Пенсионного фонда России.
Повышение коснется четырех миллионов получателей этого вида пенсий, из них 3,2 миллиона получают социальные пенсии.
В текущем году пенсии по гособеспечению были увеличены на два процента. Также в нового году с 1 января на 6,6 процента планируется поднять страховые пенсии, что в полтора раза выше инфляции, которая по итогам этого года ожидается на уровне 3,8 процента. В итоге средняя пенсия вырастет на тысячу рублей.
В этом году, напомним, страховые пенсии тоже выросли на тысячу рублей, индексация составляла 7.05 процента.
В 2020 году страховые пенсии станут больше у 31 миллиона человек. Повышение коснется и неработающих пенсионеров.