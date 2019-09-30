Первый канал покажет матчи футбольной сборной

Ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 в прямом эфире покажет Первый канал. Домашняя игра против Шотландии состоится 10 октября, а выездной матч против Кипра - 13 октября.

Отметим, что поединок с шотландцами пройдет на московском стадионе "Лужники", где сборная России в последний раз играла еще во время чемпионата мира-2018. Именно на главной арене страны в драматичной серии пенальти были повержены испанцы, что позволило россиянам сыграть в четвертьфинале домашнего турнира. Трансляция матча с Шотландией стартует в 21:35 по московскому времени, начало игры - в 21:45.

Ну а далее команду Станислава Черчесова ждет непростая поездка на Кипр, где на стадионе ГСП в Никосии состоится, возможно, определяющий для сборной матч. При определенных раскладах он может подарить россиянам досрочную путевку на Евро-2020. Эта встреча начнется в 19:00 по московскому времени, а ТВ-эфир стартует с 18:45.

Как подчеркнули в дирекции общественных связей "Первого", прямые трансляции обоих матчей будут также вестись на сайте канала www.1tv.ru.