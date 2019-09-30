Песков: Темы повышения пенсионного возраста нет на повестке Кремля

В Кремле не обсуждают возможность повышения пенсионного возраста на три года.

"Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все остальные вопросы к авторам этих заявлений", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя экспертного совета "Деловой России" Владислава Жуковского, что правительство якобы рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста на три года.