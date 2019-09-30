Невидимая "Планета Х" может оказаться не планетой

Астрофизики Якуб Шольц из Даремского университета и Джеймс Анвин из Иллинойского университета в Чикаго выдвинули новую гипотезу, предполагающую, что загадочная девятая планета Солнечной системы на самом деле может оказаться небольшой черной дырой.

Авторская статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко о ней рассказывает журнал Science. Речь идет о так называемой неуловимой "Планете Х", существование которой уже на протяжении пяти лет пытаются доказать ученые со всего мира.

Предыдущие исследования основаны на изучении, сугубо теоретическом, гравитационного влияния этого пока еще невидимого человеку объекта. Предполагается, что девятая планета может находиться далеко за Нептуном.

Ранее астрономы даже расчитали, что ее масса может в 5-15 раз превышать массу Земли. Теоретически, "Планета X" находится на расстоянии от 45 миллиардов до 150 миллиардов километров от Солнца. Этим объясняется ее неуловимость - на таком расстоянии объект получает очень мало света от нашей звезды, что затрудняет его наблюдение при помощи телескопов.

Однако вышеуказанная пара физиков считает, что причина неуловимости скрывается в ином. По их мнению, загадочный объект является вовсе не планетой. Они призывают коллег искать небольшую черную дыру.

По их словам, если загадочный объект представляет собой черную дыру с массой планеты, то он, вероятно, будет окружен ореолом темной материи. Его протяженность может достигать одного миллиарда километров с любой стороны.

Взаимодействия между частицами темной материи в этом гало - особенно столкновения между темной материей и темной антиматерией - способны порождать вспышки гамма-лучей. Именно это и может выдать в "планете" черную дыру.

В ближайшее время физики намерены изучить общедоступные данные, полученные при помощи орбитального космического гамма-телескопа Fermi. Он осуществляет обзор неба с 2008 года.

Исследователи надеются обнаружить группы спорадических вспышек гамма-лучей, которые будут медленно двигаться по небу. Если им удастся это сделать, теория о черной дыре обретет реальные контуры.

В любом случае, как отмечает Science, поиск таких вспышек может дать новую информацию о темной материи и источниках гамма-всплесков - независимо от того, находятся ли они в пределах нашей Солнечной системы или далеко во Вселенной.