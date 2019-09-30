Полицейские должны будут сообщать гражданам, в какую беду попали их близкие

Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Закон "О полиции": новые нормы в том числе обяжут правоохранителей сообщать гражданам, в какую больницу попали их пострадавшие родственники.

Сотрудники полиции проследят, чтобы родственники жертв преступлений не остались в неведении об их судьбе. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Тревожная, но, увы, нередкая ситуация: любимый человек не вернулся вовремя домой. Телефон не отвечает. Где он? Что с ним?

Сегодня, когда неизвестность взяла за горло, людям приходится самостоятельно обзванивать морги и больницы. Инициатива, с которой выступила группа депутатов, снимает с человека часть беспокойных забот.

"Предложенные меры направлены на укрепление правовой защищенности наших граждан", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Полицейские будут обязаны информировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана. Сделать это правоохранители должны как можно быстрее, но не позднее 24 часов. Полицию же проинформируют медики, если к ним доставлен пострадавший.

Правоохранители должны сообщить, в какую больницу доставлен потерпевший, какая медпомощь ему оказана

Другой вариант: человек был ограблен, и его нашли без сознания на улице. В таком случае первыми на месте происшествия, скорее всего, окажутся сотрудники полиции. Так что они сразу будут знать, какая "скорая" забрала человека и куда отвезла. Полиции придется озаботиться тем, чтобы и родня пострадавшего не оставалась в неведении.

Еще одна новация: расширяется круг людей, которым задержанный вправе позвонить.

Напомним, еще несколько лет назад были приняты поправки в УПК, гарантирующие задержанным право на телефонный звонок. Дать трубку гражданину должны в течение трех часов после того, как его доставили к следователю.

А полиция при задержании человека обязана уведомлять его о правах, которые у него есть. Это право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право не давать показания против себя, а также на уведомление близкого родственника о своем задержании.

Теперь поправки предлагают расширить норму, разрешив задержанному звонить не только родственникам, но и просто близким людям. Например, можно будет позвонить гражданской жене. Формально она не родственник, но человека ближе нее может и не быть.

"Инициатива решает многие проблемы, которые возникают у граждан в непростых ситуациях", - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Часто самая большая проблема в таких случаях - вовремя узнать, что с близким случилась неприятность, и понять, чем можно помочь, - продолжает председатель правления Ассоциации юристов России. - Если человек неожиданно оказался в больнице, ему нужно что-то принести. Если он задержан, то связаться с юристами для правовой помощи и т.п. Важна и еще одна предлагаемая новация: правоохранительные органы должны будут проинформировать человека, если в его отсутствие кто-то проник на принадлежащий ему земельный участок".

Сегодня полиция обязана приносить неприятную весть только хозяину квартиры, которую взломали воры. Но бывает так, что кто-то пришел и выкопал картошку на даче, пока хозяева в городе. Или просто устроил вечеринку на пустующем в будние дни участке. Полиция, как только узнает о непрошеных гостях, должна будет связаться с хозяевами.

Правительство России поддержало инициативу, высказав свои замечания. Например, предлагается расширить норму об уведомлении хозяев потревоженного имущества.

"В целях обеспечения комплексного правового регулирования деятельности полиции и повышения гарантий прав граждан действие проектируемой нормы может быть распространено помимо земельных участков также и на помещения, не являющиеся жилыми", - говорится в официальном отзыве.

Кстати, МВД подготовило подробные объяснения, как гражданам не попасться на удочку телефонных мошенников. Тема остро актуальная, аферисты придумывают все новые и новые ловушки. Эксперты не сомневаются, что мошенники возьмут на вооружение и новые законопроект, мол, "звоним из полиции, ваш сын попал в больницу, срочно переведите деньги за лечение".

"Тот факт, что в будущем мошенники смогут ссылаться на принятые нормы, не может быть аргументом против предлагаемого законопроекта, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Рассматриваемый в Госдуме законопроект направлен на защиту прав граждан и позволит оперативно получать необходимую информацию о близком человеке. Что же касается телефонных мошенничеств, то профилактикой таких преступлений помимо прочего должно стать широкая разъяснительная работа, чтобы граждане проявляли бдительность и соблюдали должные меры безопасности. Полицейские по телефону только сообщают информацию, если речь заходит о каких-то финансовых вопросах, значит на трубке мошенники. Вот главный принцип, который надо помнить. Памятки, подготовленные МВД, должны быть распространены, как можно шире".

Вот ситуации, которые по словам представителей МВД, должны настораживать.

"Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь, - сказано в памятке. - Вне зависимости от сложности "спектакля" жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие "новости" по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь".

Если полицейские узнают, что кто-то выкопал картошку на чужой даче, они будут обязаны сообщить об этом владельцам потревоженного участка

Вторая ситуация: вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться. Это однозначно аферисты. Настоящая полиция денег не требует.

Точно также ложь - звонки с сообщениями о неожиданном денежном выигрыше. Удача так не работает, только аферисты.