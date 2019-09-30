"Польская дипломатия научилась языку Трампа только для того, чтобы сказать ему, что мы к его услугам". Автор текста - Лукаш Рогойш, перевод Ариадны Рокоссовской. Текст публикуется с сокращениями.

Прочитано в Gazeta.pl

В погоне за симпатией Дяди Сэма и похлопыванием по плечу на дипломатических саммитах Дональдом Трампом мы начали терять инстинкт самосохранения в международной политике. И последнее выступление президента Анджея Дуды в Нью-Йорке только подтверждает это.

- В сущности, нет таких тем, по которым у нас не было бы общей позиции. Я очень люблю слушать мнение пана президента Дональда Трампа по разным вопросам, связанным с большой мировой политикой, - признался в программе "Гость Новостей" находившийся на саммите ООН президент Дуда. Эти слова были ответом на вопрос о впечатлениях от получасового разговора с американским президентом с глазу на глаз.

Конечно, можно было бы не обращать внимания на слова главы государства. Решить, что это, например, выражение взаимной симпатии, связывающей двух политиков. Или типичная для дипломатии куртуазность официальных лиц высокого уровня. Можно было бы, если бы не ситуация, которая произошла во время сентябрьского визита вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в Польшу. Во время совместной пресс-конференции с президентом Дудой Пенс вдруг сообщил, что Соединенные Штаты "приняли с глубокой благодарностью" отказ Польши от предложения ввести налог на цифровые услуги "который усложнил бы товарообмен между нашими странами". Из информации, которую 5 марта этого года опубликовала Канцелярия Премьера, следует, что средства, полученные благодаря новому налогу, должны были пойти на финансирование так называемой пятерки Качинского. "Пятерка" - это пакет предвыборных обещаний, которые правители дали полякам перед выборами в Европарламент. Налог должен был охватить "такие услуги, как онлайн-реклама, видеотрансляции и стриминг музыки". На польском рынке в предоставлении такого рода услуг лидируют крупные американские концерны. Политики из правящего лагеря рассчитывали, что внедрение цифрового налога позволит усилить государственный бюджет суммой в миллиард злотых. Но теперь все указывает на то, что этот налог все же не будет введен. Судя по тому, что возвестил общественности на польской земле американский вице-президент.

На одной этой ситуации перечень расхождений интересов Варшавы и Вашингтона не просто не заканчивается, но и, напротив, только начинается. С начала своего хозяйничанья в овальном кабинете президент Трамп демонстрирует, мягко говоря, весьма конфронтационный подход к Европейскому Союзу. Он не играет в деликатность и недосказанность в этом вопросе.

Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом, из-за своей торговой политики в отношении США - сказал он в июле 2018 года в интервью для телеканала CBS News. - Сейчас о Евросоюзе так не думают, но он наш враг - повторил.

Примерно год спустя, во время саммита G7 во французском Биаррице он обвинил ЕС в нечестных действиях, из-за которых Соединенные Штаты якобы "годами теряют огромные суммы". Торговый обмен является яблоком раздора между ЕС и США с самого начала президентства Трампа. Администрация Белого дома считает, что двусторонние торговые соглашения невыгодны Америке. И поэтому Трамп неоднократно стращал Брюссель введением новых пошлин на европейские продукты. Последний раз - в апреле этого года. Пошлины должны распространяться на товары, связанные с авиационной отраслью, а также на другие товары - некоторые сорта сыра, оливковое масло, апельсины, вино, морепродукты и одежду. Их общая стоимость оценивалась в 11 миллиардов долларов.

"ЕС много лет использовала США в торговле. (…) Скоро это закончится!" - грозился на Твиттере Трамп. Свою угрозу в жизнь он так и не воплотил. Возможно, из-за того, что Евросоюз быстро подготовил список ответных пошлин, которые ударили бы по американской экономике, что могло бы навредить Трампу во время происходившей избирательной кампании.

В отношениях с Евросоюзом Трамп также неоднократно поднимал тему безопасности, намекая между строк, что Соединенные Штаты не намерены защищать Европу, раз большинство стран-членов НАТО на этом континенте не придерживается требуемых расходов на армию на уровне, минимум 2 процента ВВП.

После саммита G7, который прошел в мае 2017 года в итальянском Таормине, разочарованная переговорами с Трампом немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что "мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в свои руки". Такие слова из уст такого умеренного и лояльного политика, как она, действительно имеют большой вес. В похожем духе высказался бывший тогда председателем Европарламента Антонио Тайяни:

Мы должны повзрослеть, нельзя все время рассчитывать на помощь дяди Сэма.

С перспективы Варшавы конфликт на линии Соединенные Штаты - Европейский Союз - должен беспокоить. Это два наших важнейших союзника, причем, в случае ЕС мы являемся формальным членом этого наднационального союза. К сожалению, наши ухудшающиеся в последние несколько лет отношения с Брюсселем привели к тому, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет в этой ситуации, Польша явно встала на сторону Вашингтона. Неважно, рассчитывали ли мы на усиление нашей позиции в союзе, политический реванш над ЕС или укрепление отношений с Америкой и допуск в круг ее ближайших союзников, в котором находятся такие государства как Великобритания, Израиль или Египет. Получилось, как минимум, неловко, и в Евросоюзе нам этого не забыли. Несмотря на расчеты польской стороны, наша позиция ослабла, потому что, оставшись в одиночестве на европейском направлении, мы сдались на милость и немилость США. А с президентом Трампом в качестве рулевого это капризный и непредсказуемый партнер…