Польская дипломатия научилась языку Трампа

Новости

"Ювентус" - "Байер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой 30.09.2019
Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 30.09.2019
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 30.09.2019
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 30.09.2019
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 30.09.2019
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 30.09.2019
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 30.09.2019
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 30.09.2019
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 30.09.2019
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 30.09.2019
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 30.09.2019
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 30.09.2019
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 30.09.2019
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 30.09.2019
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 30.09.2019
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 30.09.2019
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 30.09.2019
У Toyota Camry появился полный привод 30.09.2019
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 30.09.2019
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 30.09.2019
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 30.09.2019
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 30.09.2019
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 30.09.2019
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 30.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
30.09.2019 23:15
Рубрика: В мире

Польская дипломатия научилась языку Трампа

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
"Польская дипломатия научилась языку Трампа только для того, чтобы сказать ему, что мы к его услугам". Автор текста - Лукаш Рогойш, перевод Ариадны Рокоссовской. Текст публикуется с сокращениями.
Прочитано в Gazeta.pl

В погоне за симпатией Дяди Сэма и похлопыванием по плечу на дипломатических саммитах Дональдом Трампом мы начали терять инстинкт самосохранения в международной политике. И последнее выступление президента Анджея Дуды в Нью-Йорке только подтверждает это.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена

- В сущности, нет таких тем, по которым у нас не было бы общей позиции. Я очень люблю слушать мнение пана президента Дональда Трампа по разным вопросам, связанным с большой мировой политикой, - признался в программе "Гость Новостей" находившийся на саммите ООН президент Дуда. Эти слова были ответом на вопрос о впечатлениях от получасового разговора с американским президентом с глазу на глаз.

Конечно, можно было бы не обращать внимания на слова главы государства. Решить, что это, например, выражение взаимной симпатии, связывающей двух политиков. Или типичная для дипломатии куртуазность официальных лиц высокого уровня. Можно было бы, если бы не ситуация, которая произошла во время сентябрьского визита вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в Польшу. Во время совместной пресс-конференции с президентом Дудой Пенс вдруг сообщил, что Соединенные Штаты "приняли с глубокой благодарностью" отказ Польши от предложения ввести налог на цифровые услуги "который усложнил бы товарообмен между нашими странами". Из информации, которую 5 марта этого года опубликовала Канцелярия Премьера, следует, что средства, полученные благодаря новому налогу, должны были пойти на финансирование так называемой пятерки Качинского. "Пятерка" - это пакет предвыборных обещаний, которые правители дали полякам перед выборами в Европарламент. Налог должен был охватить "такие услуги, как онлайн-реклама, видеотрансляции и стриминг музыки". На польском рынке в предоставлении такого рода услуг лидируют крупные американские концерны. Политики из правящего лагеря рассчитывали, что внедрение цифрового налога позволит усилить государственный бюджет суммой в миллиард злотых. Но теперь все указывает на то, что этот налог все же не будет введен. Судя по тому, что возвестил общественности на польской земле американский вице-президент.

На одной этой ситуации перечень расхождений интересов Варшавы и Вашингтона не просто не заканчивается, но и, напротив, только начинается. С начала своего хозяйничанья в овальном кабинете президент Трамп демонстрирует, мягко говоря, весьма конфронтационный подход к Европейскому Союзу. Он не играет в деликатность и недосказанность в этом вопросе.

Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом, из-за своей торговой политики в отношении США - сказал он в июле 2018 года в интервью для телеканала CBS News. - Сейчас о Евросоюзе так не думают, но он наш враг - повторил.

Польша настаивает на выплате 850 миллиардов евро репараций от Германии

Примерно год спустя, во время саммита G7 во французском Биаррице он обвинил ЕС в нечестных действиях, из-за которых Соединенные Штаты якобы "годами теряют огромные суммы". Торговый обмен является яблоком раздора между ЕС и США с самого начала президентства Трампа. Администрация Белого дома считает, что двусторонние торговые соглашения невыгодны Америке. И поэтому Трамп неоднократно стращал Брюссель введением новых пошлин на европейские продукты. Последний раз - в апреле этого года. Пошлины должны распространяться на товары, связанные с авиационной отраслью, а также на другие товары - некоторые сорта сыра, оливковое масло, апельсины, вино, морепродукты и одежду. Их общая стоимость оценивалась в 11 миллиардов долларов.

"ЕС много лет использовала США в торговле. (…) Скоро это закончится!" - грозился на Твиттере Трамп. Свою угрозу в жизнь он так и не воплотил. Возможно, из-за того, что Евросоюз быстро подготовил список ответных пошлин, которые ударили бы по американской экономике, что могло бы навредить Трампу во время происходившей избирательной кампании.

В отношениях с Евросоюзом Трамп также неоднократно поднимал тему безопасности, намекая между строк, что Соединенные Штаты не намерены защищать Европу, раз большинство стран-членов НАТО на этом континенте не придерживается требуемых расходов на армию на уровне, минимум 2 процента ВВП.

После саммита G7, который прошел в мае 2017 года в итальянском Таормине, разочарованная переговорами с Трампом немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что "мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в свои руки". Такие слова из уст такого умеренного и лояльного политика, как она, действительно имеют большой вес. В похожем духе высказался бывший тогда председателем Европарламента Антонио Тайяни:

Мы должны повзрослеть, нельзя все время рассчитывать на помощь дяди Сэма.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Евросоюз отверг упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

С перспективы Варшавы конфликт на линии Соединенные Штаты - Европейский Союз - должен беспокоить. Это два наших важнейших союзника, причем, в случае ЕС мы являемся формальным членом этого наднационального союза. К сожалению, наши ухудшающиеся в последние несколько лет отношения с Брюсселем привели к тому, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет в этой ситуации, Польша явно встала на сторону Вашингтона. Неважно, рассчитывали ли мы на усиление нашей позиции в союзе, политический реванш над ЕС или укрепление отношений с Америкой и допуск в круг ее ближайших союзников, в котором находятся такие государства как Великобритания, Израиль или Египет. Получилось, как минимум, неловко, и в Евросоюзе нам этого не забыли. Несмотря на расчеты польской стороны, наша позиция ослабла, потому что, оставшись в одиночестве на европейском направлении, мы сдались на милость и немилость США. А с президентом Трампом в качестве рулевого это капризный и непредсказуемый партнер…

В мире Европа Польша В мире США Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена