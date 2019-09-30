Популярная игра заблокировала смартфоны Xiaomi

Владельцы смартфонов Redmi от Xiaomi, играющие в некогда популярную ролевую мобильную игру Pokemon Go, столкнулись с блокировкой их учетных записей. Причиной могло стать наличие на смартфонах прошивки MIUI, пишет GizChina.

Под удар системы, в которой произошел сбой, попали владельцы Redmi 5, Redmi Note 5 и Redmi Note 7. В сообщении о временной блокировке, которое получили пользователи, говорится, что они якобы используют "модифицированное клиентское ПО", что запрещено правилами.

Не исключено, считает GizChina, что серверы Niantic - разработчика Pokemon Go - восприняли какие-то элементы MIUI как читерский инструмент, позволяющий обманом добывать виртуальные бонусы в игре.

Niantic и Xiaomi пока не отреагировали официально на жалобы пользователей. Заметим, что игра Pokemon Go, несмотря на то, что ее выход состоялся в 2016 году, до сих пор остается популярной и пополняется новыми возможностями.