У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Популярная игра заблокировала смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
30.09.2019,  
17:24

Владельцы смартфонов Redmi от Xiaomi, играющие в некогда популярную ролевую мобильную игру Pokemon Go, столкнулись с блокировкой их учетных записей. Причиной могло стать наличие на смартфонах прошивки MIUI, пишет GizChina.

Под удар системы, в которой произошел сбой, попали владельцы Redmi 5, Redmi Note 5 и Redmi Note 7. В сообщении о временной блокировке, которое получили пользователи, говорится, что они якобы используют "модифицированное клиентское ПО", что запрещено правилами.

Не исключено, считает GizChina, что серверы Niantic - разработчика Pokemon Go - восприняли какие-то элементы MIUI как читерский инструмент, позволяющий обманом добывать виртуальные бонусы в игре.

Niantic и Xiaomi пока не отреагировали официально на жалобы пользователей. Заметим, что игра Pokemon Go, несмотря на то, что ее выход состоялся в 2016 году, до сих пор остается популярной и пополняется новыми возможностями.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: iStock
В Китае выросло количество людей, использующих мобильные платежи 29.09.2019
Снова Xiaomi. Названы смартфоны, которые получат "быстрый" Android 10 26.09.2019
Стало известно, сколько Xiaomi потратила на свою самую дорогую разработку 26.09.2019
игры
Фото: Steam
Valve потратила 15 лет на исправление ошибки в Half-Life 2 27.09.2019
"Метро 2033" стало бесплатным в Epic Games Store 27.09.2019
"Мне 31, я плачу". Новое видео World of Warcraft вызвало слезы у зрителей YouTube 26.09.2019
Xiaomi
Xiaomi снизила цены на смартфоны для российских покупателей 25.09.2019
Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A 25.09.2019