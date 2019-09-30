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30.09.2019 11:07
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе

Текст: Юрий Когалов
Появившиеся в норвежских СМИ сообщения о якобы имевших место действиях российского спецназа на Шпицбергене являются "фейком". Не исключено, что на нарушение журналистской этики авторы пошли ради оправдания увеличения оборонного бюджета, проект которого будет представлен в октябре. Так прокомментировали в посольстве РФ в Осло статью, опубликованную в газете "Aldrimer.no".
Фото: REUTERS/Ints Kalnins Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По словам российских дипломатов, данную статью невозможно характеризовать иначе, как "грубую провокацию". "Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России. Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил"", - отметили в посольстве.

В НАТО признали вероятность превосходства России

Напомним, Шпицберген является демилитаризованной зоной. По договору от 1920 года стороны, подписавшие его, должны быть заинтересованными сохранении статуса этой территории, чтобы она оставалась "архипелагом мира и добрососедства". Москва неоднократно обращала на это внимание в связи с попытками НАТО провести там свои мероприятия.

Примечательно, что публикация появилась в преддверии встречи представителей стран Арктического совета, проводимой под эгидой Совета безопасности России.

В мире Европа Норвегия
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