Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе

Появившиеся в норвежских СМИ сообщения о якобы имевших место действиях российского спецназа на Шпицбергене являются "фейком". Не исключено, что на нарушение журналистской этики авторы пошли ради оправдания увеличения оборонного бюджета, проект которого будет представлен в октябре. Так прокомментировали в посольстве РФ в Осло статью, опубликованную в газете "Aldrimer.no".

По словам российских дипломатов, данную статью невозможно характеризовать иначе, как "грубую провокацию". "Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России. Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил"", - отметили в посольстве.

Напомним, Шпицберген является демилитаризованной зоной. По договору от 1920 года стороны, подписавшие его, должны быть заинтересованными сохранении статуса этой территории, чтобы она оставалась "архипелагом мира и добрососедства". Москва неоднократно обращала на это внимание в связи с попытками НАТО провести там свои мероприятия.

Примечательно, что публикация появилась в преддверии встречи представителей стран Арктического совета, проводимой под эгидой Совета безопасности России.