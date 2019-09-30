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30.09.2019 09:20
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Текст: Роман Маркелов
На российское и импортное вино будет установлена единая ставка акциза. Кроме того, будут введены акцизы на виноград. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Ставки акцизов на вино повышаются, при этом они выравниваются для российской и зарубежной продукции. Акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Акцизы на многоразовые электронные сигареты введут с 2020 года

Кроме того, вводятся акцизы на виноград и виноматериалы. На виноград ставка в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, а на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

Производители вина из винограда российского происхождения при этом смогут получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом. Под вычеты попадут суммы акциза, исчисленные при использовании принадлежащего налогоплательщику винограда для производства из него вин, игристых вин, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, которые будут реализованы в налоговом периоде.

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