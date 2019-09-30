Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Ставки акцизов на вино повышаются, при этом они выравниваются для российской и зарубежной продукции. Акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Кроме того, вводятся акцизы на виноград и виноматериалы. На виноград ставка в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, а на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

Производители вина из винограда российского происхождения при этом смогут получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом. Под вычеты попадут суммы акциза, исчисленные при использовании принадлежащего налогоплательщику винограда для производства из него вин, игристых вин, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, которые будут реализованы в налоговом периоде.