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30.09.2019 15:52
Рубрика: Власть

Путин приедет в Ереван на саммит ЕЭАС

Текст: Кира Латухина

Завтра, 1 октября, президент России посетит столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: БЕЛТА
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В числе участников саммита - лидеры России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Также приглашен президент Молдавии (республика - наблюдатель при Союзе). Почетными гостями станут президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

На повестке саммита, в частности, перспективные направления развития интеграции, улучшение функционирования единого рынка ЕАЭС и расширение экономического взаимодействия.

Лидеры утвердят ряд документов. Среди них Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и решения по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также будут согласованы основные направления международной деятельности на 2020 год и заключено соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Владимир Путин также проведет две отдельные встречи с коллегами - премьер-министром Армении и президентом Ирана.

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