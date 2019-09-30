Повсюду приспущены национальные флаги, а в 15.00 страна замерла в минуте молчания в знак уважения к человеку, который 12 лет возглавлял Пятую республику. Как показал опрос общественного мнения, Ширак был признан соотечественниками лучшим президентом за последние более чем полвека наравне с историческим лидером Франции Шарлем де Голлем. Причем, как отмечено в этом исследовании, отвечавшие в первую очередь отметили его мужественную позицию, когда в 2003 году, будучи главой Франции, он пошел наперекор Вашингтону, выступив против американской агрессии в Ираке, в чем его, заметим, поддержали Россия и Германия.

Почтить память Ширака прибыли более 30 глав государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина, для которого подобная поездка - на похороны иностранного лидера - стала первой за годы президентства. И этому есть объяснение, о чем "Российской газете" рассказала Елена Перру, которая проработала девять лет в Елисейском дворце советником Жака Ширака по ряду российских тематик и не так давно написала книгу о России и ее президенте.

- То, что российский руководитель нашел время и прилетел на похороны Жака Ширака, на мой взгляд, совершенно естественный поступок и сильный жест, учитывая их уважительные, более того, дружеские отношения, - убеждена мадам Перру. - Ведь Владимир Путин - верный и преданный в дружбе человек. Хотя они были людьми разных поколений, уже в ходе первых встреч стало ясно, что многое их объединяло. Истинные патриоты своих стран, настоящие личности с сильным характером, смелостью в принятии решений и яркой харизмой. Более того, оба - сторонники многостороннего подхода к решению серьезных международных проблем. На этом фоне возникла обоюдная симпатия, которая не прекращалась и после того, как Жак Ширак покинул Елисейский дворец. Неспроста французского экс-президента год спустя после этого в мае 2008-го отметили Государственной премией РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, а также вклад во франко-российские отношения.

Владимир Путин в интервью Financial Times из всех зарубежных лидеров, с которыми ему приходилось ранее общаться, выделял именно Жака Ширака

Отметим, что Владимир Путин этим летом в интервью Financial Times из всех зарубежных лидеров, с которыми ему приходилось ранее общаться, выделял именно Жака Ширака, отметив его интеллект, умение отстаивать свою точку зрения и уважительно относиться к мнению партнеров.

До того как в старинной церкви Сен-Сюльпис в полдень началась центральная церемония, ранее в присутствии президента Эмманюэля Макрона Жаку Шираку были отданы военные почести во дворе Дома Инвалидов. В том самом, куда нескончаемым потоком в воскресенье и вплоть до семи часов утра понедельника шли тысячи французов, чтобы проститься с любимым государственным деятелем и засвидетельствовать ему глубокое уважение.

После этого траурный кортеж в сопровождении гвардейцев направился в церковь Сен-Сюльпис, под сводами которой уже собралось около двух тысяч человек. На самом видном месте - родственники усопшего. Дочь Клод, зять Фредерик Сала-Бару, внук Мартен. Бернадетт, супруга эк-президента, на церемонии не смогла присутствовать из-за проблем со здоровьем. Рядом с ними Эмманюэль и Брижит Макроны, члены правительственного кабинета, председатели обеих палат парламента.

Справа от алтаря разместились иностранные гости. В первом ряду в строгом черном костюме Владимир Путин. Неподалеку бывший президент США Билл Клинтон, другие политики эпохи Ширака, в том числе бывший глава правительства Испании Хосе Сапатеро, а также действующие - президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири, с семьей которого Жака Ширака связывали долгие дружеские отношения, глава правительства Венгрии Виктор Орбан и другие.

Торжественная церемония, а она приняла форму заупокойной службы, провел архиепископ Парижский Мишель Опети, который отметил высокие человеческие, христианские качества Жака Ширака. Церемония сопровождалась органной музыкой, церковными песнопениями, для чего был привлечен хор Нотр-Дама.

После прощания в Сен-Сюльпис на столичном кладбище Монпарнас состоялись похороны, участие в которых принял ограниченный круг близких и друзей Жака Ширака. Он нашел вечный покой рядом с могилой старшей дочери Лоранс, скончавшейся три года назад.

В тот же день российский президент Владимир Путин вылетел на родину.

Между тем

Предполагалось, что на церемонию прощания с Шираком приедет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но его не оказалось в церкви Сен-Сюльпис, где проходило траурное мероприятие. Как сообщил Spiegel, Шредер запросил приглашение на траурную церемонию через посольство ФРГ в Париже. Однако ему сообщили, что якобы протокольный отдел Елисейского дворца ему отказал, сославшись на "ограниченное число приглашенных". Чуть позже немецкое информагентство DPA выяснило, связавшись с Елисейским дворцом, что экс-канцлера, которого с Шираком связывали годы дружбы, ждали в Сен-Сюльпис, и ему вообще не требовалось официального приглашения, а достаточно было проинформировать напрямую устроителей церемонии. Более того, для него даже было зарезервировано место. В Елисейском дворце инцидент называют недоразумением. Реакция немецкого дипломатического ведомства пока не поступала.