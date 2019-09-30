Рахимов нокаутировал Фузиле и теперь сразится за титул чемпиона IBF

Россиянин Шавкат Рахимов нокаутом в восьмом раунде победил в ЮАР местного боксера Азингу Фузиле и завоевал право на чемпионский бой в первом легком весе по версии IBF.

Рахимов должен был провести претендентский бой еще в июле, но тогда его соперник - 3-й номер рейтинга Кеничи Огава не успел получить визу в Японию. В результате поединок отменили и россиянину нашли нового соперника. Им стал 4-й номер рейтинга Азинга Фузиле из ЮАР.

Оба боксера до этого поединка не знали поражений. В активе Фузиле было 14 побед (8 нокаутом), послужной список россиянина, родившегося в Таджикистане, так же насчитывал 14 побед, но досрочно он выиграл 11 из них.

В поединке против Фузиле россиянин не являлся фаворитом, однако сразу же захватил центр ринга и контролировал ход боя. Развязка наступила в восьмом раунде. Рахимову удалось нанести точный и сильный удар слева, в результате чего оппонент оказался на настиле ринга. Южноафриканец смог подняться на ноги и продолжить бой, но очередной "выстрел" с левой руки Рахимова оказался для Фузиле роковым. Он рухнул и рефери остановил бой.

Благодаря этой победе Рахимов получил звание обязательного претендента на чемпионский титул, принадлежащий американцу Тевину Фармеру.