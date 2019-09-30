Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи

Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" может быть дисквалифицирован за оскорбление помощника арбитра в матче против "Атлетико".

Инцидент, о котором идет речь, произошел в первом тайме. Недовольный решением Рамос подбежал к ассистенту арбитра и начал оскорблять официальное лицо матча. Как сообщает Sports.es, футболист разразился нецензурной бранью и оскорбил мать судьи. Несмотря на бурное негодование слышавшего эту речь главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, Рамос не получил даже предупреждение. Позже выяснилось, что бригада судей не внесла этот факт в протокол.

К несчастью для Рамоса, дисциплинарное дело против футболиста может быть инициировано по жалобе клуба-соперника. А за оскорбление официального лица матча в дисциплинарном регламенте прописано более чем строгое наказание - дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей. Если же Рамоса решат наказать просто за неуважение к арбитру, то он получит не менее двух матчей.

Теперь вопрос только в том, решится ли "Атлетико" на то, чтобы обратиться с жалобой на Рамоса в Королевскую федерацию футбола Испании.