Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции

В одном из отделов полиции Москвы девушка устроила откровенную фотосессию.

Пикантные фото молодой особы в форме МВД обнародовал телеканал "Москва-24". По предварительным данным, девушка фотографировалась в служебных помещениях отдела по Тверскому району. В дальнейшем кадры попали в Сеть и стали поводом для разбирательства.

Городское ГУ МВД начало служебную проверку, сообщает ТАСС. Выяснилось, что на скандальных кадрах - сестра действующей сотрудницы полиции. В главке намерены привлечь сослуживицу к ответственности, накажут и ее руководителей.