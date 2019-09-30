Диспетчер смоленской "скорой" полтора часа сбрасывал звонки

Смоленские следователи начали проверку работы подстанции скорой помощи в Рославле после сообщений о том, что диспетчер службы 03 в течение полутора часов не отвечал на вызовы.

Тревогу подняла мать шестилетнего ребенка, у которого из-за высокой температуры возникли проблемы с дыханием. Она пыталась дозвониться в скорую помощь, но диспетчер сбрасывала вызовы.

Также не смогли дозвониться в "скорую" родные и соседи женщины. Лишь после того, как к решению проблемы подключили полицию, на подстанции скорой помощи ответили на звонок и приняли вызов.

- В ходе доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение медицинских услуг надлежащего качества в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", - рассказала представитель регионального СУ СКР Наталья Зуева.