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30.09.2019 / 17:51
Текст: Сергей Бабкин

Как москвичка выиграла 286 миллионов рублей

Фото: iStock
Фото: iStock

Стало известно имя москвички, которая выиграла в лотерею 286 миллионов рублей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Столото", за выигрышем пришла сотрудница одного из исследовательских институтов города Ольга Селиверстова. Пришла вместе с сыном Александром. Он уже 16 лет работает поваром и все это время мечтает о собственном семейном ресторане. И мечта, похоже, вот-вот исполнится.

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Точная сумма выигрыша Ольги - 286 147 104 рубля. И это уже второй крупный выигрыш Селиверстовых. В девяностых их куш, правда, был не столь солидным, но его все равно хватило на ремонт. "В нашей семье любят принимать участие в лотереях, - объяснила Ольга. - С одной стороны, это приятно проведенное время, а с другой - возможность исполнить какие-то свои мечты, - рассказывает победительница. - Я на свой день рождения загадала желание: выиграть суперприз. И оно исполнилось!".

Ольга участвовала в лотерее "4 из 20", купила четыре билета. Числа там отметила наобум. И один из билетов взял суперприз. Маме Ольга сразу рассказала о вдруг свалившемся богатстве. Потом пару дней эту новость "переваривала", и лишь затем рассказала сыну.

Фото: Istock
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"Я прочел в СМИ, что какой-то счастливчик из Москвы выиграл более 250 миллионов рублей. Подумал, повезло же кому-то. Даже представить не мог, что этот "кто-то" моя мама, - смеется Александр. - Эмоции, конечно, непередаваемые. Мы сначала разволновались, а потом стали мечтать, как теперь будем жить".

Селиверстовы уже примерно прикинули, куда потратят деньги. Часть выигрыша отдадут на благотворительность. А остальное - на исполнение давних желаний. "Мы обычные люди, а теперь перед нами открывается много возможностей: можно решить все финансовые трудности, получить дополнительное образование, съездить в отпуск", - объясняет победительница.

Отдыхать Ольга планирует в Испании. Потом - реализация задуманного. Покупка недвижимости и современного авто. При этом с работы женщина не собирается уходить - на своем она трудится 13 лет.

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