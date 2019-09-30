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Кто круче - Роберт Де Ниро или Аль Пачино? Разобраться помогут нейросети

Текст:   Богдан Бобров
30.09.2019,  
16:55
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Нейросети продолжают удивлять. Ранее мы писали, как Уилл Смит благодаря современным технологиям смог "сыграть" Избранного в культовом фильме "Матрица", а чуть позже даже стал джедаем во вселенной "Звездных войн".

Теперь же на YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось видео, показывающее, как бы выглядел знаменитый фильм "Таксист" Мартина Скорсезе, если бы главную роль в нем исполнил не Роберт Де Ниро, а Аль Пачино.

Иронично, что во время подготовки персонажа к известному монологу перед зеркалом, который считается одной из самых лучших импровизаций в истории кино, на фоне играет саундтрек из "Лица со шрамом" - важнейшей картины в карьере Аль Пачино.

Стоит отметить, что благодаря некоторому сходству во внешности оскароносных артистов нейросети не пришлось слишком "напрягаться", чтобы создать очень убедительную подмену. Ролик выглядит максимально естественно, некоторые графические "артефакты" становятся заметными, только когда главный герой подтягивается на турнике, и его лицо пересекается с другим объектом.

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Чтобы окончательно выяснить, кто лучший актер для подмены нейросетями, осталось дождаться ответного видео, в которым бы Де Ниро появился, например, в "Лице со шрамом", "Адвокате дьявола" или "Запахе женщины".

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