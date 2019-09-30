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30.09.2019 15:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лекторий "Среда истории" откроет сезон в кинотеатре "Иллюзион"

Текст: Сусанна Альперина

Российское военно-историческое общество (РВИО) и Госфильмофонд России при поддержке министерства культуры РФ и телеканала "Россия К" 2 октября в 19.30 в кинотеатре "Иллюзион" откроют новый сезон лектория "Среды истории", в котором просмотры фильмов предваряют встречи с известными деятелями культуры, науки и искусства.

Фото: НО Благотворительный фонд "Фонд Валерия Гергиева"
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Гостями и спикерами предыдущего сезона стали министр культуры РФ и председатель РВИО Владимир Мединский, заместитель министра культуры Павел Степанов, генеральный продюсер компании Star Media Владислав Ряшин, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, а также Армен Гаспарян, Сергей Летов, Андрей Рубанов и другие известные персоны.

В этом сезоне работа кинолектория начнется с фестиваля "Крепость духа", на котором будут показаны три документальные драмы режиссера Виталия Максимова: "Осовец. Крепость духа", "Не числом, а уменьем" и "Солдат из Ивановки". Первый фильм на открытии сезона представит режиссер, две других ленты будут показаны 9 и 16 октября. Между эпизодами, послужившими темами фильмов, десятки лет. Война в Закавказье, когда небольшой отряд полковника Карягина успешно противостоял целой армии, крепость Осовец и "Атака мертвецов", подвиг в Великой Отечественной, когда боец-одиночка встал против колонны немецких танков. Но во всех трех картинах мотив один - сила духа русского солдата. Отсюда и название фестиваля.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Первый фильм "Осовец. Крепость духа" рассказывает об эпизоде Первой мировой войны, когда войска кайзеровской Германии с января по июль 1915 года не могли взять русскую крепость, находившуюся на территории современной Польши. За полгода осады немцами было выпущено около 400 тысяч тяжелых снарядов, а затем предпринята не имевшая до этого аналогов по масштабам газовая атака. И все напрасно.

Со зрителями встретятся ведущий кинолектория автор проекта "КультБригада" и соучредитель кинофестиваля "Три искусства" Вячеслав Конвалов и заслуженный деятель искусств РФ режиссер Виталий Максимов.

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