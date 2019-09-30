Названа самая низкая стоимость аренды комнаты в Москве

Снять комнату в старых границах Москвы можно за 9 тысяч рублей в месяц. В стоимость входит "коммуналка", но жилье за такую цену, скорее всего, придется делить с другим нанимателем или хозяином квартиры. Для тех, кто хочет один поселиться в комнате, есть предложения за 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составили специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

В лидерах среди самых дешевых комнат - жилье за 9 тысяч рублей в месяц, которое собственник предлагает снимать двум женщинам. Сам наймодатель в квартире не проживает. Жилье находится на Лосевской улице в 7-10 минутах транспортом от станций метро ВДНХ или Бабушкинская. В стоимость аренды комнаты включены коммунальные платежи. Комната расположена в коммунальной "трешке", где есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

На втором месте еще одна комната в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажки на 2-й Пугачевской улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Преображенская площадь". Ее можно снять за 10 тысяч рублей, оплата коммуналки также входит в эту сумму. Владелец не проживает в квартире. В комнате есть вся мебель, а в квартире имеется бытовая техника. Но есть условие - комната сдается только для одной девушки.

На третьей строчке рейтинга - жилье за 13 тысяч рублей. Комната находится в "трешке", где проживает собственница. Жилплощадь расположена на пятом этаже 9-этажного дома на Снайперской улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро Выхино. Комната также сдается для проживания одной нанимательницы.

Четвертое место заняла комната за 14 тысяч рублей, которая сдается для одного или двух человек. Комната с балконом в "трешке", где проживают собственница и ее 30-летний внук. В сдаваемом жилье есть кровать, шкаф, комод, на кухне - гарнитур и вся необходимая бытовая техника. Жилье находится на шоссе Энтузиастов, в 5 минутах транспортом от станции метро Новогиреево.

Замыкает рейтинг самых дешевых съемных комнат в старой Москве жилье за 15 тысяч рублей. Комната в "трешке" на Измайловском бульваре, в пяти минутах ходьбы от станции метро Первомайская. В комнате есть мебель для комфортного проживания, уточняется, что квартирант может пользоваться бытовой техникой. Две другие комнаты занимают собственница жилплощади и две ее кошки.