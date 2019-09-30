Возбуждено уголовное дело по факту ограбления дома экс-футболиста Семшова

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограбления дома в Московской области, принадлежащего бывшему футболисту сборной России, а ныне старшему тренеру тульского клуба "Арсенал" Игоря Семшова. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее в понедельник об ограблении дома Семшова сообщалось в прессе. Четверо грабителей в ночь на 29 сентября похитили ценностей на общую сумму двадцать миллионов рублей. В пресс-службе ГУМВД по Московской области уточнили, что преступление произошло в деревне Маслово, расположенной в Одинцовском районе.

В настоящее время идет поиск преступников. Полиция проводит все необходимые следственные мероприятия по установлению и поимке грабителей.