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30.09.2019 14:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта

Текст: Сергей Жуков

В Москве заработал сервис электрокаршеринга - 30 машин Nissan Leaf с электродвигателем выпустил на столичные улицы "Яндекс.Драйв". Первым новые автомобили сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив офис IT-компании.

Фото: Pixabay
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Как заметил градоначальник, 90 процентов всех экологических проблем Москвы связаны не с фабриками и заводами, а с обычными автомобилями, которые ежедневно выезжают на дороги столицы. Поэтому, подчеркнул Собянин, нужно постепенно отказываться от бензиновых двигателей и переходить на электрические. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. "Москва в массовом порядке начинает закупать электробусы, в дальнейшем мы откажемся от двигателей внутреннего сгорания на нашем общественном транспорте, - пояснил мэр. - Важно, что о переходе на электромашины заявляют и операторы каршеринга. Будем это поддерживать. В будущем столица намерена закупать экологичный коммунальный и служебный транспорт. Мы уже приобрели первую партию электромотоциклов для полиции".

Но для такого электротранспорта нужна должная инфраструктура. Пока она слабо развита, но ее планируют развивать. "Мы договорились с "Россетями", что в ближайшие четыре года в Москве появится 300 станций для подзарядки электрокаров", - добавил Собянин. По его словам, в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен закон, который освободит электромобили от налога на транспорт. Планирует город увеличить и субсидии для операторов каршеринга и такси, если они будут делать выбор в пользу экологичных машин.

Фото: iStock
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В "Яндексе" пополнение автопарка электрокарами называют экспериментом - хотят посмотреть, как они поведут себя на дорогах. Такие машины, объяснили в компании, способны выдержать без подзарядки 270 километров. По словам гендиректора "Яндекс.Драйв" Андрея Рязанова, пользователи смогут взять автомобиль на полчаса, час или полтора, чтобы не пришлось его заряжать. Перемещаться на таком авто можно по всему городу, а вот вернуть - только внутри Садового кольца. Заряжает электрокары команда сервиса - водителю об этом думать не нужно. Арендовать машину сможет любой, кому исполнилось 26 лет. Стаж вождения при этом должен быть не меньше шести лет. Будут обращать внимание на наличие штрафов и нарушений.

Сегодня московский парк каршеринга насчитывает около 25 тысяч автомобилей - в 250 раз больше, чем на старте проекта. Больше всего машин у компании "Яндекс.Драйв". На втором месте по этому показателю - "Делимобиль", а на третьем - "Белкакар".

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