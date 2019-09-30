В ЦФО объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды

В Гидрометцентре оценили уровень опасности погодных явлений в десяти регионах Центральной России как "желтый". По мнению экспертов, погодные явления могут быть потенциально опасны.

В частности, синоптики прогнозируют сильный ветер Черноземье - Белгородской и Курской областях, а также западнее - в Брянской и Смоленской областях. По прогнозу, ветрено будет до позднего вечера.

В Ивановской, Рязанской, Тульской областях ветреная погода продержится до вторника, а в Москве и Подмосковье - до среды. Примечательно, что в Рязанской и Тульской областях к ветру добавится затяжной дождь, и такая же погода установится в Калужской области.