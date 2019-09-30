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30.09.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла

Текст: Ольга Игнатова
В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4-5 градусов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8-13 градусов тепла, днем 15-18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла. Но дождливо.

На северо-западе (Ленинградская, Псковская, Белгородская области) ночью преимущественно +4-9 градусов, днем 9-14 выше нуля. К концу недели ожидается похолодание. В Карелии первого и второго октября сильный дождь.

Фото: iStock
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Довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс 4-9, днем 10-15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.

На юге России (Краснодарский край, побережье Черного моря) продолжается "бархатный сезон". Ночью плюс 10-15 градусов, днем в середине недели до плюс 25. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа даже до плюс 28 градусов.

"Бархатный сезон" еще задержится и в Приморье. Температура днем будет повышаться до 25 градусов. Но к концу недели температура понизится до +18. Пойдут дожди.

На Урале, наоборот, промозгло и дискомфортно. По ночам заморозки до -5 градусов. В понедельник и вторник - дождь с мокрым снегом. И сильный ветер в середине недели.

В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16-17 градусов. Но в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.

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В Москве и области в начале недели также дождливо. Ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем +10-15, ветер южный.

Фото: instagram.com/ Openairmama
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В ночь на вторник дождь, ночью от 8 до 14 тепла, днем 16-18 выше нуля. Ветер юго-западный и западный.

В среду ночью температура понизится до плюс 5-7 тепла. Днем в Москве облачно и до плюс 16 градусов. Ветер также южных направлений.

В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8-13 тепла. Днем +14-19.

В пятницу облачно, небольшой дождь. Ночью 7-12 тепла, днем 12-17 градусов, ветер западный.

В субботу сохранится примерно такая же температура.

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