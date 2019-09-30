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30.09.2019 23:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия. Один из участников ссоры госитализирован с раной кисти руки, передает ТАСС.

Фото: istockphoto.com
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"ДТП с участием автомобилей" Шевроле Лачетти" и "Вольво" произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в Москве, - подтвердили агентству в экстренных службах города. - В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение".

Оба участника конфликта сами обратились в местное отделение полиции. Ведется расследование.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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