В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия. Один из участников ссоры госитализирован с раной кисти руки, передает ТАСС.

"ДТП с участием автомобилей" Шевроле Лачетти" и "Вольво" произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в Москве, - подтвердили агентству в экстренных службах города. - В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение".

Оба участника конфликта сами обратились в местное отделение полиции. Ведется расследование.