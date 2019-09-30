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30.09.2019 20:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

От Айтматова до инопланетян

В Москве и Казани покажут лучшие ленты из Узбекистана
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
В Москве во вторник стартуют Дни узбекского кино в России - с 1 по 5 октября в Центральном доме кинематографистов покажут художественные и документальные новинки Узбекистана, а также фильмы, которые уже успели полюбиться зрителю. Параллельно программа развернется в Казани - там сеансы пройдут с 3 по 5 октября в кинотеатре "Мир".
Зульфия из фильма "Горячая лепешка" хочет жить с мамой, но вынуждена - в деревне с бабушкой. Фото: Предоставлено Посольством Узбекистана в Москве Зульфия из фильма "Горячая лепешка" хочет жить с мамой, но вынуждена - в деревне с бабушкой. Фото: Предоставлено Посольством Узбекистана в Москве
Зульфия из фильма "Горячая лепешка" хочет жить с мамой, но вынуждена - в деревне с бабушкой. Фото: Предоставлено Посольством Узбекистана в Москве

Начнется знакомство с кинематографом дружественного народа с самой громкой узбекской премьеры этого года - фильма режиссера Умида Хамдамова "Горячая лепешка". Меньше месяца назад лента взяла главный приз фестиваля "Киношок", а в довесок еще награду за лучшую музыку (композитор - Таир Кузиев) и лучшую женскую роль в полнометражном кино (Феруза Саидова). Картина рассказывает о переживаниях Зульфии: девочка живет со своей бабушкой в деревне, но мечтает быть рядом с матерью, которая вынуждена работать в городе. В фокусе - непростые отношения бабушки, невестки и внучки.

Лекторий "Среда истории" откроет сезон в кинотеатре "Иллюзион"

Также в первый день киномарафона москвичам покажут исторический фильм режиссера Зульфикара Мусакова "Берлин - Аккурган" (2018), удостоенный премии "Ника" как лучший фильм стран СНГ и Балтии. Далее в программе еще несколько новинок 2018-го. "Элпарвар" Абдувохида Ганиева о борьбе с монгольскими захватчиками, "Жизнь" Фатыха Насимова - тоже о борьбе, но уже в нашем времени - против террористов. А вот "Тополек мой в красной косынке" создан к 90-летию Чингиза Айтматова по одноименному произведению писателя. Это трогательная история любви водителя грузовика Ильяса и деревенской девушки по имени Асель, чувства которых не могут устоять перед сложностью жизни.

Необычное посвящение Стивену Спилбергу снял уже упомянутый Зульфикар Мусаков - "Абдуллажон" (2003), рассказывает о приключениях инопланетянина, попавшего в узбекскую семью. Продолжит фантастическую тему детский фильм "Верхом на желтом джине", а еще юным зрителям понравится "Сказка об Ойкиз", в основе которой лежат национальные легенды. "За чертой спокойствия" Акбара Бектурдиева и "Противостояние" Рашида Маликова - еще две художественные премьеры.

Фото: МКФ "Флаэртиана"
В Перми завершился фестиваль документального кино "Флаэртиана"

Документальных фильмов зрителей ждет сразу четыре: "Древний Самарканд", "Под небом единым", "Авиценна" и "Чарующий мир танца". Но и это еще не все.

- В ходе кинодней мы подпишем ряд соглашений между "Узбеккино" и крупнейшими российскими кинокомпаниями о создании совместных проектов. Кроме того, понимая значение образования в этой сфере, в состав нашей делегации вошли представители одаренной молодежи, которые побывают во ВГИКе, на "Мосфильме", посетят мастер-классы с участием мэтров киноискусства, - отмечает глава национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов. Также, по его словам, в рамках Дней кино страны проведут переговоры о возвращении Узбекистану фильмов, снятых в разные годы и хранящихся сейчас в Госфильмофонде.

Дни узбекского кино в России - не единственный совместный проект двух государств. В прошлом году была подписана Межправительственная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включающая план событий на 2019-2021 годы. Теперь из ближайшего - Дни культуры России в Узбекистане (Ташкент и Самарканд) в декабре. Выступит заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан "Лезгинка", откроется выставка от Российского этнографического музея.

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